В Сабирабаде убита несовершеннолетняя — тело найдено в Куре

В Сабирабадском районе возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана сообщила, что 20 мая в Сабирабадскую районную прокуратуру поступила информация об обнаружении тела девушки на участке реки Кура, проходящем по территории района.

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Сейидрасул Талыбзаде, 2004 года рождения, 18 мая в лесном массиве, расположенном недалеко от села Гюдаджухур, в ходе ссоры умышленно убил свою знакомую — Нурану Алакберову, 2009 года рождения. После совершения преступления он, предположительно, сбросил тело в воду.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное убийство). Сейидрасул Талыбзаде задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.