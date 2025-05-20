 Пожилая женщина, устроившая «террор» с ножом в автобусе Баку, задержана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Пожилая женщина, устроившая «террор» с ножом в автобусе Баку, задержана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:54 - Сегодня
Пожилая женщина, устроившая «террор» с ножом в автобусе Баку, задержана - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Инцидент в маршрутном автобусе в Баку вызвал тревогу среди пассажиров.

В Бинагадинском районе столицы пожилая женщина вошла в автобус марки King Long, принадлежащий компании "Çinar Trans" LLC и обслуживающий маршруты №133 и №165, держа в руке нож.

По словам очевидцев, женщина начала угрожать другим пассажирам, большинство из которых, опасаясь за свою безопасность, постарались отойти на безопасное расстояние.

Как передает 1news.az, сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Луму Исрафилли сообщила Qafqazinfo, что женщина, 1957 года рождения, с неадекватным поведением в общественном транспорте, у которой был режущий предмет, была задержана сотрудниками полиции. Приняты соответствующие закону меры с учетом состояния ее здоровья.

10:30

В Баку пожилая женщина с ножом напугала пассажиров автобуса.

Как передает 1news.az, инцидент произошёл в Бинагадинском районе столицы.

Пенсионерка зашла в автобус марки King Long, обслуживаемый компанией Chinar Trans LLC (данные автобусы курсируют по маршрутам №133 и №165), и начала угрожать другим пассажирам ножом.

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