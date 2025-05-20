В Азербайджане начинается регистрация на экзамены по способностям.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

С 20 по 30 мая 2025 года будет проводиться регистрация абитуриентов (суббакалавров) по комиссиям, соответствующим направлениям специальностей, требующих особых способностей (СТОС) высших учебных заведений (V группа специальностей) и средних специальных учебных заведений на базе полного (11-летнего) среднего образования по следующим направлениям:

● изобразительное искусство;

● музыкальное искусство;

● спорт;

● театральное, кино- и хореографическое искусство.

Абитуриенты (суббакалавры) могут пройти регистрацию, перейдя по соответствующей ссылке. Абитуриенты могут зарегистрироваться не более чем в 4 комиссиях по 1 направлению специальностей, требующих особых способностей, высших и средних специальных учебных заведений. Абитуриенты, желающие принять участие в экзаменах по способностям по СТОС средних специальных учебных заведений на базе полного среднего образования, могут зарегистрироваться не более чем в 6 комиссиях по 1 направлению.

Специальные выпуски журнала "Абитуриент" по направлениям экзаменов по способностям, информация о которых публикуется по специальностям, требующим особых способностей высших учебных заведений, будут изданы в ближайшие дни.

Проведение экзаменов по способностям планируется в июне-августе. На интернет-странице ГЭЦ будет размещена информация о датах, когда абитуриенты (суббакалавры) смогут распечатать "Пропуск на экзамен по способностям". В "Пропуске на экзамен по способностям" будут указаны дата, адрес и время проведения экзаменов по способностям.

Внимание!

Абитуриенты, сдающие вступительный (выпускной) экзамен не на азербайджанском языке, могут зарегистрироваться независимо от результата экзамена по азербайджанскому языку (как государственному языку). Однако доводим до сведения абитуриентов, получивших по этому экзамену оценку «неудовлетворительно», что они будут допущены к конкурсу в случае получения оценки «удовлетворительно» на второй попытке экзамена по азербайджанскому языку, который состоится 29 июня.

Суббакалавры, желающие зарегистрироваться по комиссиям экзаменов по способностям, соответствующим полученному ими среднему специальному образованию, должны в первую очередь до 28 мая заполнить и подтвердить «Электронное заявление суббакалавра» на сайте ГЭЦ. Суббакалавры, желающие принять участие в экзаменах по способностям по СТОС, чьи образовательные данные не являются полными, должны проследить за тем, чтобы необходимая информация была внесена в систему ответственными лицами среднего специального учебного заведения не позднее указанной даты. Затем суббакалавры должны до 23:59 30 мая зарегистрироваться по соответствующей комиссии по способностям. То есть, они могут сначала подтвердить «Электронное заявление суббакалавра», а затем зарегистрироваться по комиссиям экзаменов по способностям.

С более подробной информацией, касающейся экзаменов по особым способностям, можно ознакомиться в полном тексте объявления.