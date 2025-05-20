Внимание! Новая волна киберкраж банковских средств в Баку

19 мая у различных граждан разными киберспособами были похищены денежные средства с банковских карт на суммы 14195, 6000, 3042, 1065, 1000, 700, 478, 426 манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в МВД.

«CVV/CVC-коды на банковской карте, OTP-коды, отправляемые посредством SMS, являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этой информации неизвестным лицам, деньги на вашем счете или, при их отсутствии, кредитные средства, могут быть украдены.

Еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к подозрительным звонкам с заманчивыми предложениями о заработке, страховании, визовых услугах, укреплении банковских счетов, платежах по доходам. Не следует вести разговоры и переписку с неизвестными звонками и сообщениями, их следует немедленно блокировать», - говорится в сообщении МВД.