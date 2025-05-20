В Евлахе несовершеннолетнему насильно дали наркотики? - ВИДЕО

В Евлахе неизвестный насильно дал 12-летнему мальчику наркотики.

С таким утверждением выступила мать несовершеннолетнего Гюльмира Алиева.

По ее словам, когда ее сын возвращался из магазина, высокий мужчина в черной одежде сначала задал ему вопросы, а затем что-то намазал ему на рот.

Сообщается, что после оказания помощи ребенку окружающими, он вернулся домой и рассказал родителям о случившемся.

В пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что по данному факту в Евлахском районном отделе полиции проводится расследование.

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