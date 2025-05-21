В Лянкяране двое друзей пытали и снимали на видео 33-летнего мужчину

В Лянкяранском районе задержаны двое мужчин, которые пытали и совершали насильственные действия в отношении 33-летнего человека.

Как сообщили Oxu.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, инцидент произошел в марте, передает 1news.az.

Двое злоумышленников на почве личных неприязненных отношений пытали 33-летнего мужчину, снимая это на видео.

Двое друзей — 34-летний и 39-летний мужчины, подозреваемые в совершении данного преступления, были установлены и задержаны.

По факту в Лянкяранском городском отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье о пытках Уголовного кодекса. Мужчины задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к уголовной ответственности.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.