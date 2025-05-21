В Азербайджане задержан сетевой шантажист

В Лянкяранском районе был задержан мужчина, который шантажировал местную жительницу, угрожая распространить её фотографии с порочащими надписями.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в полицию поступило заявление от женщины, которая рассказала, что некий человек несколько раз требовал у неё деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях её фото с оскорбительными словами, передает 1news.az.

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Лянкяранского городского отдела полиции, по подозрению в шантаже был задержан 25-летний житель Баку Али Муслимов.

В ходе расследования выяснилось, что Али Муслимов использовал свои страницы в социальных сетях для публикации фотографий различных женщин и вымогал у них деньги.

В настоящее время полиция выясняет, причастен ли задержанный к другим аналогичным преступлениям.