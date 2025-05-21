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Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

First News Media18:15 - Сегодня
Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю Вас и братский народ Азербайджана по случаю Дня независимости Вашей страны.

Убеждены, что братские отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, будут и впредь динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов.

В завершение, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания!».

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