Где сейчас пробки в Баку: Список улиц
На дорогах Баку наблюдаются пробки.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Центр Интеллектуального Управления Транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время заторы наблюдаются:
Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;
Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Бакинско-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;
Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра;
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.