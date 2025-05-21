Где сейчас пробки в Баку: Список улиц

На дорогах Баку наблюдаются пробки.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Центр Интеллектуального Управления Транспортом (ЦИУТ).

В настоящее время заторы наблюдаются:

Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

Улица Юсифа Сафарова, в сторону центра;

Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

Бакинско-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

Улица Короглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Ак. Гасана Алиева;

Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

Улица Микаила Мушфига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра;

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.