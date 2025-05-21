В одном из поселков Баку временно не будет света

В связи с проведением работ по реконструкции в посёлке Шувелян будет временно прекращена подача электроэнергии.

Как сообщает 1news.az, 21 мая на ряде участков в посёлке Шувелян будет отключена подача электроэнергии. Это связано с реконструкционными работами, проводимыми Управлением по энергоснабжению и сбыту Хазарского района (РЭТСИ), и будет произведено по заказу.

Согласно информации, в связи с этим с 10:00 до 16:00 подача электроэнергии будет ограничена в жилом массиве посёлка, называемом Маяк. После завершения реконструкционных работ данный район будет обеспечен более качественным электроснабжением.