В Баку задержан похититель 44-летней женщины - ВИДЕО

В Хазарском районе задержан мужчина, похитивший 44-летнюю женщину.

Как сообщает 1news.az, 19 мая в социальных сетях распространились кадры насильственного похищения женщины на автомобиле в посёлке Шувелян Хазарского района, после чего полиция начала расследование.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, который с применением силы похитил 44-летнюю женщину.

По данному факту в Хазарском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В качестве подозреваемого задержан ранее судимый 39-летний Азер Гулиев, он привлечён к следствию.

Расследование продолжается.