Мать жестоко убитого в Гяндже Эльгюна Ибрагимова раскрыла детали последнего разговора с сыном - ВИДЕО

Мать Эльгюна Ибрагимова, который стал жертвой жестокого убийства в Гяндже, впервые поделилась подробностями их последнего общения перед трагическим событием.

Женщина рассказала, что в день происшествия они с Эльгюном активно переписывались, пока он был на занятиях по информатике. После их завершения они также поговорили. «Он сказал: «Мама, я вышел, иду на танцы». Я попросила его пойти домой и поесть, но он ответил, что не голоден и идёт пешком», — вспоминает безутешная мать.

По ее словам, Эльгюн активно готовился к «Последнему звонку» и строил планы на будущее. «У него были мечты. Мы собирались отметить его окончание школы», — с горечью добавила она.

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