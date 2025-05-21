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Как изменилось число родившихся у несовершеннолетних в Азербайджане?

Фаига Мамедова12:54 - Сегодня
Как изменилось число родившихся у несовершеннолетних в Азербайджане?

В 2024 году число детей, рождённых матерями в возрасте до 18 лет, составило 1279 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, эти данные были представлены в отчёте Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Документ обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей. В годовом отчёте отмечается, что по сравнению с 2023 годом число детей, рождённых матерями до 18 лет, уменьшилось на 463 человека, снизившись с 1742 до 1279.

Подчёркнуто, что ежегодно число ранних браков определяется по количеству детей, рождённых матерями в возрасте до 18 лет.

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