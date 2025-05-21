Какой будет погода 22 мая в Азербайджане?

В Баку и на Абшеронском полуострове 22 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как передает 1news.az, по сообщению Национальной гидрометеорологической службы, умеренный северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный. Температура воздуха ночью составит 15-17° тепла, днём – 22-27° тепла. Атмосферное давление будет 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 50-60%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, и даже град. Местами ожидается переменный туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха в районах ночью составит 14-18° тепла, днём – 24-29° тепла. В горах ночью 5-10° тепла, днём – 13-18° тепла.