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Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему Западного Азербайджана

First News Media12:47 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему Западного Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас - участников проходящей в Анкаре международной конференции на тему «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека», выражаю огромную благодарность дружественной и братской Турецкой Республике, принимающей это важное мероприятие. Данная конференция, на которой собрались представители Азербайджана и Турции, является весьма значимым событием на пути установления мира, справедливости и прав человека в нашем регионе. Союзнические и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, приверженность обеих стран принципам международного права создают прочную основу для обеспечения стабильности в регионе.

К большому сожалению, в результате вооруженных конфликтов и расовой дискриминации миллионы людей вынуждены были покинуть свои родные края и стали беженцами. В частности, во время Первой Мировой войны и после нее армянский радикализм и экстремизм обрекли азербайджанский народ на невиданные страдания, в результате чего сотни тысяч наших соотечественников были насильно изгнаны со своих исконных земель, подверглись массовым убийствам и резне.

В Западном Азербайджане – на территории Армении в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах проводилась системная и тотальная этническая чистка. Таким образом, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Эта этническая чистка стала большой гуманитарной трагедией. В то же время она послужила такой вероломной геополитической цели, как разорвать сухопутную связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном, отобрав Западный Зангезур у Азербайджана и передав его Армении в 1920 году.

Армения уничтожила богатое культурное наследие, древние поселения, мечети, святилища и кладбища азербайджанцев, тысячелетиями проживавших в Западном Азербайджане. Эти деструктивные шаги Армении были нацелены на то, чтобы стереть следы азербайджанского народа на данных территориях и переписать историю региона.

Славная Победа, одержанная в Отечественной войне 2020 года, полное восстановление нашего суверенитета в 2023 году, нынешнее восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома вызвали большой энтузиазм и среди западных азербайджанцев, позволив им действовать более организованно. Вопрос Западного Азербайджана уже включен в международную повестку дня.

Соответствующие международному праву мирные инициативы Общины Западного Азербайджана заслуживают одобрения и поддерживаются мировой общественностью. Обеспечение безопасного, достойного и мирного возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли в Армении является важным условием установления мира, прав человека и примирения в регионе.

К сожалению, глубоко укоренившаяся в армянском обществе ненависть к тюркским народам, миф о «Великой Армении», территориальные претензии к Азербайджану и Турции в конституции этой страны и не предоставление западным азербайджанцам возможности для возвращения препятствуют миру. Армения должна положить конец своим территориальным претензиям к соседним государствам, предпринять шаги по восстановлению и защите культурного наследия азербайджанцев, дать разрешение на мониторинговую миссию ЮНЕСКО с этой целью и начать диалог с Общиной по вопросу возвращения. Армения должна выразить четкую позицию по вопросу того, когда и на каких условиях западные азербайджанцы смогут вернуться в свои исконные края. Мы ожидаем, что руководство Армении примет представителей Общины в связи с этим вопросом.

Хотел бы особо подчеркнуть, что желание западных азербайджанцев вернуться не означает выдвижение территориальных претензий к Армении, которая должна отказаться от попыток представить это желание в таком свете. Этот вопрос не будет исключен из повестки дня Азербайджана до тех пор, пока возвращение не состоится. Естественно, западным азербайджанцам, которые вернутся в родные края, также должны быть предоставлены гарантии безопасности.

Считаем, что эта международная конференция, служащая повышению осведомленности мировой общественности о Западном Азербайджане, внесет значительный вклад в возвращение наших соотечественников на родные земли.

Мы верим, что западные азербайджанцы безопасно и достойно вернутся в родные края, и в регионе установится прочный мир.

Передаю вам наилучшие пожелания и желаю успехов работе конференции».

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