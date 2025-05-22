В Сабирабаде избили сотрудника «Азеригаз»

В Сабирабадском районе избили сотрудника «Азеригаз».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в селе Гюдаджухур района. Контролер газового хозяйства участка Сабирабадского районного управления газовой эксплуатации ПО «Азеригаз» по имени Икрам хотел проверить газовое оборудование в доме жителя села Маила Аскерова и составить акт. Он дважды приходил по этому адресу, но дома никого не было. Икрам увидел сына Маила Аскерова, Зияда, на улице и попросил его сообщить, когда тот будет дома.

Через несколько дней девушка, с которой встречался Зияд, сообщила, что Икрам её беспокоит. Зияд позвонил Икраму, попросил о встрече и позвал его в чайхану, принадлежащую его брату. Икрам встретился с Зиядом перед кафе на своей машине. Зияд сел в машину и попросил Икрама отвезти его к их дому. Приехав к дому, Зияд потребовал у него документы. Икрам ответил, что не сможет составить акт, если не доберется до адреса. Зияд же сказал ему: «Кто ты такой, чтобы ходить по чужим адресам?». Икрам заявил, что является государственным служащим и действует по закону. Зияд же, сказав: «И государство — это мы, и закон — это мы», нанес Икраму удары кулаками по лицу и голове. Он потребовал, чтобы Икрам отвез машину в место, называемое «бенд» (насыпь).

Икрам же поехал на машине к чайхане брата Зияда, вышел из машины и рассказал Маилу Аскерову о произошедшем. Маил Аскеров сказал, что его сын поступил правильно, и отец с сыном вместе начали его избивать.

Жители села разняли их и успокоили драку.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, по факту было возбуждено уголовное дело, дело направлено в суд.

Приговором суда Зияду Аскерову было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы.