Ройа получила награду в Каннах – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан принимает участие в Каннском кинофестивале, о чем рассказывает в Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица приняла участие в мероприятии I Success Top 100 Awards Gala, где была награждена как «Культурный посол азербайджанской музыки» - награда была вручена поп-певице за значительный вклад в современную азербайджанскую музыку.

Отметим, что I Success - это международная платформа, отмечающая достижения в области бизнеса, культуры, искусства и инноваций. Её флагманское мероприятие, I Success Top 100 Awards Gala, проводится в различных городах мира, включая Бухарест и Канны. На этом гала-вечере чествуют 100 выдающихся личностей и организаций, внёсших значительный вклад в свои области. Цель мероприятия - объединить лидеров мнений, предпринимателей, артистов и общественных деятелей, создавая пространство для вдохновения, сотрудничества и признания.

Отметим, что сегодня народная артистка выйдет на красную дорожку в Каннах, где примет участие в одной из фестивальных кинопремьер.

Каннский кинофестиваль — один из самых престижных в мире. Ежегодно он собирает ведущих звёзд кино, моды и шоу-бизнеса - для Ройи это ещё одна возможность заявить о себе в международном медиа пространстве.