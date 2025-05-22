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В Мингячевире произошел взрыв в доме

Фаига Мамедова17:15 - Сегодня
В Мингячевире произошел взрыв в доме

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о взрыве в частном жилом доме в городе Мингячевир, в районе, известном как 2-й Гюняшли донгяси.

Как сообщает 1news.az, МЧС распространило информацию по этому поводу.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Мингячевирской городской части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в одноэтажном четырёхкомнатном частном жилом доме общей площадью 88 кв.м. произошёл взрыв, не повлекший за собой возгорания.

В результате взрывной волны дому был нанесён ущерб, пострадавших нет.

Сотрудниками МЧС на территории были приняты соответствующие меры безопасности.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование.

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