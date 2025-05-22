В Азербайджане пропала 18-летняя девушка

В Масаллы пропала без вести 18-летняя Шафа Фатуллаева, жительница села Чахырлы. Девушка вышла из дома около 23:00 11 мая и с тех пор о ней нет никаких известий.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в региональной пресс-службе МВД по Лянкяранскому району подтвердили факт поступления информации о пропаже. В настоящее время полиция объявила Фатуллаеву в розыск.

«Сотрудники полиции активно принимают меры по ее обнаружению», — говорится в сообщении ведомства.