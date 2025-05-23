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Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

First News Media13:17 - Сегодня
Масуд Пезешкиан: Иран полон решимости довести отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В послании говорится:

«Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Вашей страны с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Общая история наших дружественных и соседних народов, неразрывные узы между ними стали ценным вкладом в развитие отношений между нашими странами.

Исламская Республика Иран полна решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства, подчеркивая в этом контексте важное значение ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми.

Исламская Республика Иран верит в открытие коммуникационных путей с уважением территориальной целостности стран, что может сыграть важную роль в установлении прочного мира и безопасности в регионе.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – счастья и хороших дней».

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