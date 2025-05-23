Погода в Азербайджане 24 мая: от весенних дождей до горного снега

24 мая днём в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможен кратковременный дождь.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16−19∘C тепла, днём — 22−27∘C тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-65 %, днём — 45-50 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди и грозы. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, град, а в высокогорных районах — переход дождя в снег. Местами временами будет туман. Ветер — умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 13−17∘C тепла, днём — 23−28∘C тепла. В горах ночью — 3−8∘C тепла, днём — 13−18∘C тепла.