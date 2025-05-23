Король Нидерландов поздравил Президента Азербайджана
Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.
В послании говорится:
«Господин Президент.
Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Вашей страны – 28 Мая – Днем независимости.
По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана более процветающего будущего и передаю наилучшие пожелания».
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