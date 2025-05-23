Король Нидерландов поздравил Президента Азербайджана

Король Нидерландов Виллем-Александр направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента Азербайджана.

В послании говорится:

«Господин Президент.

Поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Вашей страны – 28 Мая – Днем независимости.

По случаю этого праздника желаю народу Азербайджана более процветающего будущего и передаю наилучшие пожелания».