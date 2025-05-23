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Глава Татарстана поздравил Ильхама Алиева

First News Media15:27 - Сегодня
Глава Татарстана поздравил Ильхама Алиева

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите искренние поздравления татарстанцев и мои лично по случаю Дня провозглашения Азербайджанской Демократической Республики.

Более века назад народ Азербайджана отстоял свое исключительное право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, вершить настоящее и будущее родной земли. Этот смелый выбор, нерушимая связь и идейная преемственность поколений во многом предопределили дальнейшую историю Азербайджанского государства, а главное - его современные успехи и достижения. Пусть радость великого дня, особый дух единения вокруг общих высоких целей станут для Вас и всех граждан Вашей прекрасной страны источником вдохновения и новых сил для дальнейшего неустанного созидания во имя процветания Азербайджана.

Пользуясь этим приятным поводом, хочу выразить признательность за внимание к Республике Татарстан, надеюсь и в будущем на общность наших усилий в деле приумножения добрых традиций взаимопонимания и доверительного сотрудничества в рамках российско-азербайджанских отношений.

С пожеланиями здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения Вам, Вашим близким и жителям республики».

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