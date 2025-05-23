Президент Сенегала поздравил Ильхама Алиева
Президент Республики Сенегал Бассиру Диомай Фай направил поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
«Господин Президент.
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня Независимости.
Желаю Вам и дружественному народу Азербайджана процветания и дальнейшего прогресса, выражаю наилучшие пожелания.
Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю готовность работать с Вами для укрепления дружественных отношений между нашими странами».
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