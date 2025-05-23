Президент Сенегала поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Сенегал Бассиру Диомай Фай направил поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Господин Президент.

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – 28 Мая – Дня Независимости.

Желаю Вам и дружественному народу Азербайджана процветания и дальнейшего прогресса, выражаю наилучшие пожелания.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз подчеркиваю готовность работать с Вами для укрепления дружественных отношений между нашими странами».