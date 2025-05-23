Мехрибан Алиеву поздравили с Днем независимости

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Ваша масштабная деятельность на благо народа Азербайджана, глубокая приверженность гуманитарным ценностям и выдающийся вклад в развитие здравоохранения, образования и культуры снискали искреннее уважение на международной арене.

Под Вашим руководством реализуются важнейшие социальные инициативы, укрепляющие духовный потенциал страны. Особенно хотелось бы отметить Ваш значительный вклад в развитие медицинской науки и практики, а также поддержку программ, направленных на укрепление здоровья граждан.

Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей высокой миссии. Пусть Азербайджан и впредь достигает новых вершин под знаком мира и прогресса», - говорится в письме Глыбочко.