Генсек ШОС поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев направил поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство!

Примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За прошедший период Азербайджан добился впечатляющих успехов в деле совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества, высоких темпов экономического развития, укрепления авторитета в мировом сообществе, проявления особой роли Азербайджана как инициатора успешных международных инициатив.

Признательны Вам за постоянное и заинтересованное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Являясь партнером Шанхайской организации сотрудничества по диалогу, Азербайджан в течение более 10 лет вносит ощутимый вклад в реализацию целей и задач организации. Убеждены в том, что многоплановое взаимодействие между Азербайджаном и Шанхайской организацией сотрудничества будет крепнуть и в дальнейшем.

Позвольте, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелать Вам новых успехов во благо процветания Азербайджана, доброго здоровья и благополучия».