Губернатор Астраханской области поздравил Ильхама Алиева
Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и поздравить с Днем независимости!
Этот праздник объединяет всех граждан Азербайджанской Республики, которые любят свою страну, чтят ее историю и традиции, трудятся во имя ее достойного будущего.
B этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в созидательном труде на благо родного государства. Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия.
Высоко ценю дружественные связи, сложившиеся между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, и благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом».