Завтра на этой улице будет ограничено движение транспорта

В связи с капитальными ремонтными работами, которые будут проводиться с 08:00 24 мая до 22:00 25 мая на улице Абдулвахаба Саламзаде в Ясамальском районе (на участке от проспекта Тбилиси до въезда в тоннель), движение автотранспорта будет частично ограничено.

Дорога полностью перекрываться не будет, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с предстоящими текущими ремонтными работами, водителей просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.