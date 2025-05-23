Минэкологии Азербайджана сегодня отмечает свой профессиональный праздник

23 мая в Азербайджане отмечается профессиональный праздник сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов.

Как сообщает 1news.az, Министерство было учреждено 23 мая 2001 года Указом Президента Гейдара Алиева. Его создание было направлено на реализацию единой государственной политики в сферах экологии, охраны окружающей среды, гидрометеорологии, геологии, лесного хозяйства и рыболовства.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 16 мая 2007 года, эта дата ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников Министерства экологии и природных ресурсов.

Министерство осуществляет координацию государственной политики в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, а также мониторинга и прогнозирования гидрометеорологических процессов на территории страны и в азербайджанском секторе Каспийского моря. Его главной задачей является обеспечение экологической безопасности, сохранение природного богатства и устойчивого развития в интересах настоящего и будущих поколений.

Редакция 1news.az поздравляет коллектив Министерства экологии и природных ресурсов с профессиональным праздником и желает успехов в их важной и ответственной работе.