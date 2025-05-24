В Баку женщина умерла спустя 13 дней после кесарева сечения - ВИДЕО

33-летняя Гюнай Мамедова, родившая третьего ребенка путем кесарева сечения, скончалась после 13 дней пребывания в коме.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, операцию провела в столичной клинике Yeni Klinika опытный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова. После родов пациентку перевели в палату.

Родные погибшей утверждают, что причиной смерти стала врачебная халатность. По словам матери Гюнай Мамедовой, у дочери началось сильное внутреннее кровотечение, которое слишком поздно заметили врачи.

Женщина была госпитализирована 6 мая, а умерла 19 мая.

После трагедии в больницу прибыли представители прокуратуры, тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники ожидают официального заключения.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) подтвердили, что факт смерти расследуется Медицинским советом и профильными комиссиями с участием специалистов.

Подробнее - в сюжете: