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Фильм иранского режиссера получил главную награду Каннского кинофестиваля

First News Media23:55 - 24 / 05 / 2025
Фильм иранского режиссера получил главную награду Каннского кинофестиваля

Фильм «Простая случайность», снятый иранским режиссером Джафаром Панахи, получил получил «Золотую пальмовую ветвь» 78-го Каннского кинофестиваля.

Об этом сообщил телеканал France TV.

Победителя объявило жюри фестиваля, которое в этом году возглавляла французская актриса Жюльет Бинош.

Картина признана лучшим полнометражным фильмом основного конкурса фестиваля, который открылся 13 мая на Лазурном берегу во Франции. Детали сюжета не разглашаются. Известно лишь, что роли в картине исполнили Хадис Пакбатен, Маджид Панахи, Мохамад Али Эльясмер и Марьям Афшари.

В этом году в основном конкурсе фестиваля были представлены 22 фильма, включая работы известных режиссеров: Уэса Андерсона с драмой «Финикийская схема», Ари Астера с «Эддингтоном» и Йоакима Триера с «Сентиментальной ценностью».

Впервые Каннский кинофестиваль состоялся в 1946 году. С того времени он стал символом мирового кинематографа. С 1952 года мероприятие проходит ежегодно в мае, собирая звезд, режиссеров и критиков со всего мира.

В день закрытия кинофестиваля в Каннах и провинции Приморские Альпы во Франции произошел блэкаут.

Полиция заявила, что причиной отключения электричества стали два поджога, которые правоохранители назвали «злонамеренными актами вандализма». Одним из таких актов стал поджог высоковольтной подстанции в коммуне Таннерон.

Известно, что из-за отсутствия электричества некоторые посетители фестиваля не смогли получить доступ к своим онлайн-билетам. Всего 160 тысяч домов остались без света в западном регионе Приморских Альп, были отключены светофоры, также сообщалось о значительной задержке в движении поездов.

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