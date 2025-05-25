 Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

First News Media11:52 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая принял председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разека.

Гость передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Абдель Вахаб Абдель Разек подчеркнул, что Президент Египта с удовлетворением вспоминает встречи с главой нашего государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и добрые слова, просил передать и его приветствия главе Египетского государства.

Подчеркнув, что отношения между Азербайджаном и Египтом носят исторический и дружественный характер, председатель Сената отметил, что обе страны поддерживают друг друга в рамках международных организаций.

Глава государства Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит Президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан, свой визит в Египет, проведенные в рамках этих визитов встречи и переговоры с Президентом Египта.

На встрече было подчеркнуто, что сотрудничество законодательных органов двух стран и взаимные визиты парламентских делегаций играют важную роль в развитии отношений.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития экономических, торговых, культурных, гуманитарных связей между Азербайджаном и Египтом.

Поделиться:
217

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании

Общество

Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Губернатор Астраханской области поздравил Ильхама Алиева

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

В Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии в узком составе - ФОТО

В Будапеште состоялось неформальное заседание Совета глав государств Организации тюркских государств - ФОТО

Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Венгрию - ВИДЕО

Последние новости

В Украине в результате ночной атаки погибли 12 человек, более 70 ранены - ФОТО

Сегодня, 13:40

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Иордании

Сегодня, 13:17

Экс-тренер «Барселоны» Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб

Сегодня, 13:00

Завтра в ряде районов Азербайджана воздух прогреется до 31 градуса

Сегодня, 12:49

Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо

Сегодня, 12:21

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

Сегодня, 11:52

«Мы хотим имена и страны»: Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Сегодня, 11:42

Эмине Эрдоган: «Одна нация, два государства» - всегда едины, целостны - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Байден впервые вышел в свет после новости о тяжелой болезни

Сегодня, 11:24

Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 11:19

Стала известна реакция американцев на пошлины Трампа

Сегодня, 11:16

В Ханкенди пройдет первый на освобожденных территориях вступительный экзамен в вузы

Сегодня, 10:37

Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности

Сегодня, 10:26

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Сегодня, 10:23

В Азербайджане до 55 тыс. абитуриентов сдадут вступительные экзамены в вузы

Сегодня, 09:13

В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю Дня независимости Грузии - ФОТО

Сегодня, 00:15

Фильм иранского режиссера получил главную награду Каннского кинофестиваля

24 / 05 / 2025, 23:55

Завершились игры 2-го тура группового этапа ЧМ по мини-футболу в Баку

24 / 05 / 2025, 23:45

Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора на второй срок

24 / 05 / 2025, 23:30

Легенды покидают Мадрид! Реал попрощался с Анчелотти и Модричем - ФОТО

24 / 05 / 2025, 23:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50