Определился победитель шоу «Səs Azərbaycan» - ВИДЕО

Завершился очередной сезон вокального проекта «Səs Azərbaycan».

Победу одержала участница команды народной артистки Ройи Айхан - певица Джамиля Гашимова. Ранее она в течение долгого времени работала бэк-вокалисткой в составе группы RAST.

Отметим, что победительница шоу получила приз в размере 25 тыс AZN.

Второе место занял Ильгар Бекиров (команда Зульфии Ханбабаевой), третье - Санат Асуат (команда Эльдара Гасымова), четвёртое - Фуад Мехдиев (команда Мурада Арифа).