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Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

First News Media13:11 - Сегодня
Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой официальный сайт Президента Азербайджана.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Имею честь выразить Вам и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджана.

В прошлом месяце Вы успешно совершили государственный визит в Китай, мы совместно объявили об установлении китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства, тем самым открыли новые перспективы и обозначили новые задачи для развития двусторонних отношений.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для укрепления многовекторного взаимовыгодного сотрудничества, повышения двусторонних отношений на новый уровень и содействия развитию наших стран на благо народов Китая и Азербайджана.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, дружественному Азербайджану - процветания и могущества, а его народу – счастья и благополучия».

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