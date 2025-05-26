Строители обнаружили боеприпас в центре Баку

В Насиминском районе, недалеко от торгового центра Port Baku, во время строительных работ был обнаружен боеприпас.

Как передает 1news.az, по информации пресс-службы Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA), на место обнаружения прибыли специалисты ANAMA, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

В результате осмотра был выявлен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд Ф-354 калибра 76 мм, предположительно произведённый в 1930–1940-х годах.

Боеприпас был вывезен и обезврежен. При дополнительном обследовании территории и её окрестностей других опасных предметов найдено не было.