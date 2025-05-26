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Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу

First News Media16:25 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Михеила Кавелашвили по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и дружественному народу Грузии самые искренние поздравления по случаю 26 Мая – Дня независимости.

Азербайджан и Грузию связывают прочные отношения, продиктованные волей наших народов, которые на протяжении веков живут в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Нас радует нынешний уровень межгосударственных отношений и сотрудничества, построенных на здоровой основе.

Сотрудничество в энергетической сфере между нашими странами, являющимися надежными стратегическими партнерами, реализуемые нами совместные проекты имеют особое значение как для наших народов, так и для более широкой географии, составляя сегодня основу энергетической безопасности многих стран.

Круг охвата вопросов, стоящих в настоящее время на повестке дня двусторонних отношений, широк. Наш активный политический диалог создал хорошую основу для наполнения сотрудничества новым содержанием в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной, гуманитарной и других областях.

С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу и обмен мнениями, которые прошли в условиях искренности и взаимопонимания в рамках Вашего недавнего официального визита в Азербайджан.

Уверен, что традиционная дружба и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией нашими совместными усилиями будут и впредь углубляться и крепнуть на благо наших стран и народов, связанных друг с другом неразрывными узами, во имя безопасности и процветания нашего региона.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Грузии – постоянного благополучия и процветания».

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