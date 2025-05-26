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Более 2500 абонентов в одном из городов Азербайджана временно останутся без газа

Фаига Мамедова18:45 - Сегодня
Более 2500 абонентов в одном из городов Азербайджана временно останутся без газа

Завтра в части города Ширван будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на производственное объединение «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ограничение связано с проведением испытаний на герметичность подземного газопровода среднего давления диаметром 315 мм, который снабжается природным газом от ширванского измерительного узла «население».

Согласно информации, с 10:00 27 июня и до завершения работ газоснабжение будет приостановлено в жилом массиве Багчылыг, поселке вынужденных переселенцев, а также на улицах М.Расулзаде, 28 Мая, Ф.Хойского, Ч.Мустафаева, Ш.И.Хатаи, М.Мушфига, Шахрияра, Н.Туси, А.Кюрчайлы, Бюльбюля, У.Гаджибекова, Хейранханым, С.Бахлулзаде и на восьми нежилых участках города.

Всего ограничение коснется 2508 абонентов.

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