В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости

В адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени граждан Республики Сербия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики, передаю Вам самые искренние пожелания благополучия Вашей стране и процветания Вашему народу.

Республика Сербия придает особое значение отношениям с Азербайджанской Республикой, с первого дня основанным на взаимном доверии, согласии и уважении, приверженности последовательному соблюдению фундаментальных принципов международного права.

Высоко оцениваю Вашу деятельность по дальнейшему расширению сотрудничества между нашими странами. С нетерпением ожидаю нашей встречи и горжусь тем, что нас связывают не только дружественные отношения, но и стратегическое партнерство. Уверен, что предстоящая первая сессия Совета стратегического партнерства придаст новый импульс укреплению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу вновь выразить благодарность Азербайджанской Республике и лично Вам за принципиальную и решительную поддержку усилий Республики Сербия по защите своей целостности, а также по мирному и дипломатическому урегулированию вопроса Косово и Метохии.

Ваше превосходительство, хочу заверить Вас в том, что Республика Сербия также будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

От всей души желаю дальнейшего стремительного развития и процветания Вашей страны, а также достижения благородных целей и стремлений народа, которым Вы руководите.

Я твердо верю, что крепкая дружба и сотрудничество, установившиеся между Казахстаном и Азербайджаном, будут и впредь эффективно укрепляться и развиваться на благо наших народов.

Надеюсь, что взаимное уважение, установившееся между нами, будет сохраняться на протяжении многих лет.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и больших успехов, а братскому азербайджанскому народу - мира и счастья".

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Вице-президент Республики Индонезия Гибран Ракабуминг Рака направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю 28 Мая - Дня независимости.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь передать Вам и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджанской Республики. Индонезия отмечает эту важную дату вместе с Азербайджаном и высоко оценивает достижения Вашей страны в развитии, а также ее вклад в региональный и международный мир.

Индонезию и Азербайджан связывает искреннее и развивающееся партнерство, основанное на взаимном уважении, общих ценностях и приверженности к конструктивному диалогу. Как страны, богатые разнообразным культурным наследием и имеющие общие намерения, мы обладаем большим потенциалом для углубления и расширения сотрудничества по ряду сфер. Уверен, что дружба и солидарность между нашими странами будут развиваться и в последующие годы.

Желаю Вам успехов и благополучия, а народу Азербайджана – постоянного мира и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".