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Сильный град и ливень обрушились на Гах

Фаига Мамедова09:52 - Сегодня
Сильный град и ливень обрушились на Гах

Сильный град в Гахе повредил урожай и затопил дворы.

В Гахском районе прошёл сильный град.

Как передает 1news.az со ссылкой на APA, 25 мая примерно с 18:00 в районе более часа наблюдалась нестабильная погодная обстановка.

Стихийное бедствие затронуло в основном сёла Зейем, Тасмалы, Карабалдыр, Шотавар и Гындырга. Ливень с градом, сопровождавшийся сильным ветром, особенно сильно повлиял на село Зейем.

По словам местных жителей, выпавший град нанёс серьёзный ущерб фруктовым деревьям, а также овощным и бахчевым культурам на приусадебных участках.

В результате ливня в дворы многих домов и на внутрисельские дороги хлынули потоки дождевой воды.

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