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Как с банковских карт азербайджанцев похитили более 11 тыс. манатов?

Фаига Мамедова10:20 - Сегодня
Как с банковских карт азербайджанцев похитили более 11 тыс. манатов?

На выходных с банковских карт было похищено более 11 тысяч манатов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«CVV/CVC коды на банковской карте и OTP коды, отправляемые по SMS, являются конфиденциальной информацией. В случае передачи этих данных неизвестным лицам, средства на вашем счете, или же, если средств нет, то кредит, могут быть использованы против вас. 24 и 25 мая у отдельных граждан различными киберспособами были украдены денежные средства с банковских карт в размере 4500, 2576, 1413, 698, 606, 574, 240, 239, 202, 150, 122, 100, 95, 90, 66, 57 манатов.

Мы еще раз рекомендуем гражданам внимательно относиться к подозрительным звонкам, предлагающим заманчивые заработки, страховки, оформление виз, укрепление банковских счетов, а также к предложениям, связанным с оплатой поступлений. Не следует вести разговоры или переписку с неизвестных номеров и сообщений, их следует немедленно блокировать», - говорится в сообщении.

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