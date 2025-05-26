 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея «Талыстан» в городе Исмаиллы - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея «Талыстан» в городе Исмаиллы - ФОТО

First News Media11:53 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея «Талыстан» в городе Исмаиллы - ФОТО

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея интернатного типа «Талыстан», построенного в городе Исмаиллы по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров проинформировал главу государства об условиях, созданных в учебном заведении.

В рамках реализуемой по инициативе Фонда Гейдара Алиева программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу» особое внимание уделяется строительству во многих регионах нашей страны новых школьных зданий, отвечающих международным требованиям, оснащению их современным оборудованием, проводится большая работа по капитальному ремонту ряда старых школ. Лицей на 1296 ученических мест также построен в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу». В четырехэтажном здании, состоящем из пяти корпусов, имеется 56 классных комнат, лаборатории химии, физики и биологии, кабинеты информатики, технологий, допризывной подготовки молодежи, библиотека, актовый зал на 300 мест, спортивный зал и столовая.

Реализация этого проекта является показателем внимания, уделяемого сфере образования в государственной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Фонду Гейдара Алиева также принадлежат исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы. Фонд всегда с особым вниманием и заботой относился к развитию сферы образования, которая была определена как одно из важнейших направлений социально-экономического развития Азербайджана, реализовал несколько важных проектов в этой области. Строительство современных школ также является одним из приоритетов Азербайджанского государства. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство образовательных учреждений в нашей стране, оснащение их необходимым учебным оборудованием играют важнейшую роль в воспитании более образованного и эрудированного молодого поколения.

После ознакомления с условиями, созданными в лицее «Талыстан», глава государства был проинформирован о социально-экономических проектах, реализованных в последние годы в Исмаиллинском районе, в том числе о введенных в строй в 2020-2025 годах производственных предприятиях и центрах отдыха. На объектах, приступивших к деятельности в районе в этот период, создано около 400 рабочих мест.

Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о ходе строительства водохозяйственного предприятия в селе Тирджан Исмаиллинского района. На предприятии, годовая производственная мощность которого составляет 25 миллионов литров, будут обеспечены работой 80 человек.

Отметим, что Исмаиллинский район, являющийся одним из центров туризма нашей страны, в последние годы стремительно развивается. До сегодняшнего дня глава государства посетил этот район 10 раз. Каждая поездка Президента Азербайджана в Исмаиллы становится важным событием в общественно-политической жизни района, закладывая основу нового этапа в социально-экономическом развитии. Все это наглядно отражается на объемах выполняемых в районе строительных работ, выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной продукции, создании новых рабочих мест.

Поделиться:
170

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на участке ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Мнение

Катастрофа близ Актау: народ ставит мемориал, Россия — стену молчания

Xроника

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по исламофобии

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

В Исмаиллы открыто новое производственное предприятие ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея «Талыстан» в городе Исмаиллы - ФОТО

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Опубликованы кадры рабочего визита главы государства в Венгрию - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта - ФОТО

Ильхам Алиев подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева

Последние новости

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Сегодня, 14:54

Президент: Некоторые институты поощряют предвзятость и двойные стандарты, внушают антимусульманские настроения

Сегодня, 14:51

Каннская дорожка раздора: Как выход Ройи вызвал бурю в азербайджанском медиапространстве - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Президент Азербайджана: Исламофобия создает большие препятствия интеграции мусульман в общество

Сегодня, 14:43

Пашинян: Историческая возможность установить мир с Азербайджаном не должна быть упущена

Сегодня, 14:41

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан приветствует резолюции ООН по борьбе с исламофобией

Сегодня, 14:37

Мать шехида заставила мужчину встать на колени и унизила его оскорбительными словами

Сегодня, 14:27

В Баку уголовное дело знаменитого врача направлено в суд

Сегодня, 14:22

В Азербайджане выявлены факты незаконной вырубки деревьев: ущерб природе составил более 117 тысяч манатов

Сегодня, 14:17

Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Сегодня, 14:10

Роберт Фицо: Мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном станет мощным сигналом Европе

Сегодня, 14:09

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции по исламофобии

Сегодня, 14:08

Иреван протестует: Макрона высмеяли за неспособность защитить Армению и себя

Сегодня, 13:52

Катастрофа близ Актау: народ ставит мемориал, Россия — стену молчания

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Начнется ли оттепель в отношениях Азербайджана и Франции?

Сегодня, 13:18

Си Цзиньпин поздравил Ильхама Алиева

Сегодня, 13:11

Иран не рассматривает вариант временного соглашения с США

Сегодня, 13:10

Юбилейные планы Ferrari сорвались — Монако принес победу Норрису

Сегодня, 13:09

Председатель Сената Египта посетил Аллею почетного захоронения

Сегодня, 13:07

Пашинян: Новой войны между Арменией и Азербайджаном не будет

Сегодня, 13:02
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50