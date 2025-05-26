Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея «Талыстан» в городе Исмаиллы - ФОТО

26 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания лицея интернатного типа «Талыстан», построенного в городе Исмаиллы по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров проинформировал главу государства об условиях, созданных в учебном заведении.

В рамках реализуемой по инициативе Фонда Гейдара Алиева программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу» особое внимание уделяется строительству во многих регионах нашей страны новых школьных зданий, отвечающих международным требованиям, оснащению их современным оборудованием, проводится большая работа по капитальному ремонту ряда старых школ. Лицей на 1296 ученических мест также построен в рамках программы «Обновляющемуся Азербайджану – новую школу». В четырехэтажном здании, состоящем из пяти корпусов, имеется 56 классных комнат, лаборатории химии, физики и биологии, кабинеты информатики, технологий, допризывной подготовки молодежи, библиотека, актовый зал на 300 мест, спортивный зал и столовая.

Реализация этого проекта является показателем внимания, уделяемого сфере образования в государственной политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева. Фонду Гейдара Алиева также принадлежат исключительные заслуги в развитии образования в нашей стране, укреплении его материально-технической базы. Фонд всегда с особым вниманием и заботой относился к развитию сферы образования, которая была определена как одно из важнейших направлений социально-экономического развития Азербайджана, реализовал несколько важных проектов в этой области. Строительство современных школ также является одним из приоритетов Азербайджанского государства. Капитальный ремонт, реконструкция и строительство образовательных учреждений в нашей стране, оснащение их необходимым учебным оборудованием играют важнейшую роль в воспитании более образованного и эрудированного молодого поколения.

После ознакомления с условиями, созданными в лицее «Талыстан», глава государства был проинформирован о социально-экономических проектах, реализованных в последние годы в Исмаиллинском районе, в том числе о введенных в строй в 2020-2025 годах производственных предприятиях и центрах отдыха. На объектах, приступивших к деятельности в районе в этот период, создано около 400 рабочих мест.

Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о ходе строительства водохозяйственного предприятия в селе Тирджан Исмаиллинского района. На предприятии, годовая производственная мощность которого составляет 25 миллионов литров, будут обеспечены работой 80 человек.

Отметим, что Исмаиллинский район, являющийся одним из центров туризма нашей страны, в последние годы стремительно развивается. До сегодняшнего дня глава государства посетил этот район 10 раз. Каждая поездка Президента Азербайджана в Исмаиллы становится важным событием в общественно-политической жизни района, закладывая основу нового этапа в социально-экономическом развитии. Все это наглядно отражается на объемах выполняемых в районе строительных работ, выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной продукции, создании новых рабочих мест.