Отвлечение внимания даже на секунду приводит к ДТП - ВИДЕО

«Одна из причин зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий заключается в том, что некоторые водители допускают отвлекающие действия за рулем во время управления транспортным средством».

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Отмечено, что ключевые моменты в этом вопросе связаны с использованием водителями мобильных телефонов за рулем во время движения — разговоры по телефону, просмотр социальных сетей на телефоне и отвлекающие беседы с пассажирами: «Наблюдения дают основание утверждать, что отвлечение внимания даже на одну секунду приводит к дорожно-транспортным происшествиям».

«Такие водители должны знать, что они несут ответственность и должны быть внимательны не только к себе и своим пассажирам, но и к другим участникам дорожного движения».