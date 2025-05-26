Две тонны мусора собраны на пляжах Каспия - ФОТО

В преддверии пляжного сезона на Каспийском побережье были проведены масштабные работы по очистке.

Как передает 1news.az, акция по уборке прибрежной зоны прошла на территории Хазарского района столицы.

Организаторами мероприятия выступили Исполнительная власть Хазарского района и Общественное объединение "Региональное развитие". Целью акции стало очищение и восстановление загрязненных участков побережья, что способствует сохранению биоразнообразия Каспийского моря. В уборке приняли участие сотрудники государственных учреждений и волонтеры общественного объединения.

Субботник состоялся на общественном пляже в поселке Шувелян. Участники, оснащенные необходимым санитарным инвентарем, очистили территорию от значительного количества отходов, в особенности от пластика, который наносит непоправимый вред окружающей среде. Всего было собрано две тонны мусора, который затем передали на завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы ОАО "Təmiz Şəhər" ("Чистый город").

Основная задача данной инициативы — повышение осведомленности общества о необходимости поддержания чистоты окружающей среды, предотвращение загрязнения бытовыми отходами территорий, имеющих особое значение для биоразнообразия страны, а также привлечение граждан к активным действиям по защите природы.