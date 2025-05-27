Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Азербайджана

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Господин Президент.

Передаю Вам и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю 28 Мая – Дня независимости.

То, как высоко ценит Ваша страна независимость, отчетливо запечатлелось в нашей памяти при посещении мною и моей супругой Аллеи шехидов во время нашего последнего визита в Азербайджан, оставив в ней глубокий след. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и еще раз лично поблагодарить Вас и Вашу супругу за теплый прием в Баку. Этот первый визит главы Германского государства в Азербайджан является показателем тесных отношений между нашими странами.

Я очень заинтересован в расширении наших двусторонних отношений. Ваша страна, расположенная на пересечении Европы, Азии и Ближнего Востока, занимает важное геостратегическое положение. Перед лицом многочисленных вооруженных конфликтов и новой напряженности мы вместе сталкиваемся с серьезными вызовами. Поэтому я особенно высоко ценю Ваши усилия по установлению мира в регионе и желаю Вам скорейшего достижения лучшего и прочного успеха.

Желаю Вам и Вашим соотечественникам мира, спокойствия и крепкого здоровья».