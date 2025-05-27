В Уджаре загорелся грузовик - ВИДЕО

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на территории села Рамал Уджарского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники Уджарской районной части Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря своевременно принятым мерам, соответствующим текущей оперативной обстановке, пожар в грузовом автомобиле марки Mercedes был в кратчайшие сроки ликвидирован, что позволило предотвратить его дальнейшее распространение.

В результате пожара сгорела кабина грузовика, а также 3 тонны из 21 тонны груза, находившегося в прицепе. Сам прицеп и большая часть груза были спасены от огня.