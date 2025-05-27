Генеральный секретарь СНГ поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Содружества независимых государств Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

За годы национального суверенитета Азербайджан стал полноправным членом мирового сообщества, получил широкое международное признание.

Сегодня под Вашим руководством республика уверенно движется вперед по пути комплексных государственных реформ, направленных на укрепление политической и социально-экономической стабильности в стране.

Убежден, что Ваша многогранная деятельность будет и далее служить процветанию Азербайджанской Республики и росту благосостояния ее населения, а наше плодотворное сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств продолжит крепнуть и развиваться.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, а всему народу Азербайджана – мира и процветания».