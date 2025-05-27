Какие льготы ждут не сдавших с первого раза экзамен медиков?

Принимая во внимание, что медицинские работники, не прошедшие сертификацию с первого раза, не имеют других источников дохода, а также учитывая нехватку кадров в регионах, их рабочее место и заработная плата будут сохранены в течение 6 месяцев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявила заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов, науки и образования Министерства здравоохранения Тарана Ахмедова на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

Тарана Ахмедова отметила, что количество тех, кто не прошёл сертификацию с первого раза, невелико: «Это число будет постепенно уменьшаться. Более 60% тех, кто не прошёл сертификацию с первого раза, успешно сдали повторный экзамен в течение первых 3 месяцев. Для медицинских работников, не прошедших сертификацию, проводятся двухнедельные курсы повышения квалификации. Но теперь будут и дистанционные курсы».

Она подчеркнула, что медицинские специалисты будут больше работать над собой для накопления кредитов: «Те, кто не наберет 250 кредитов в течение 5 лет, должны будут пройти сертификацию. Однако медицинский специалист может выбрать не только накопление кредитов, но и просто путь сертификации. Будут подготовлены изменения в постановление Кабинета Министров №108, будет проведена градация вопросов по степени сложности. Вопросы сертификационного экзамена будут обновлены. База вопросов обновляется и будет продолжать обновляться».