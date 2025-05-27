Токаев направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Сердечно поздравляю Вас и весь братский азербайджанский народ с Днем независимости.
Этот праздник олицетворяет общенациональную сплоченность и созидательный дух Вашего народа, имеет непреходящее значение для дальнейшего укрепления государственности и устойчивого развития страны.
Убежден, под Вашим лидерством Азербайджан продолжит успешно воплощать в жизнь стратегию, направленную на построение сильного и прогрессивного государства, а также упрочение своего авторитета на международной арене.
Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества.
Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты.
В этот знаменательный день, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам успехов и новых свершений в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Азербайджана».