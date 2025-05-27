Маттарелла поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент Италии Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

По случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости рад передать Вам свои поздравления, дружественному народу Азербайджана – наилучшие пожелания процветания.

Традиционно дружеские отношения между нашими народами составляют прочную основу нашего сотрудничества. Постепенная интенсификация связей в последние годы, в частности, Ваш плодотворный визит в Рим в сентябре прошлого года, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее наших отношений. А это создает идеальную основу для дальнейшего развития стратегического партнерства во многих областях, представляющих общий интерес.

Постоянный диалог и взаимопонимание являются инструментами, последовательно продвигаемыми Италией как на двустороннем уровне, так и в контексте отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Наша цель – поддерживать добрососедские отношения, региональную стабильность и общее развитие в сегодняшней сложной международной обстановке.

Господин Президент, от имени Итальянской Республики и от своего имени передаю Вам и всему народу Азербайджана самые искренние поздравления с этим знаменательным днем».