Президент Болгарии направил поздравительное письмо лидеру Азербайджана
Президент Болгарии Румен Радев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В письме говорится:
«Уважаемый господин Президент.
По случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости передаю Вам, Вашей семье и всему народу Азербайджана искренние поздравления, пожелания мира, благополучия и процветания.
Республика Болгария высоко оценивает дружественные отношения и стратегическое партнерство с Азербайджанской Республикой. Тесное и плодотворное сотрудничество, установившееся между нашими странами, взаимное уважение между нашими народами являются прочной основой для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Уверен, что мой официальный визит в Баку в мае прошлого года и проведенные нами встречи и переговоры в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре способствовали продолжению интенсивного политического диалога, характеризующего двусторонние отношения в последние годы.
Верю, что в ближайшем будущем мы реализуем проект «Шушинский парк» в городе Велико-Тырново как важный символ дружественных отношений между нашими странами и народами.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности.
Уважаемый господин Президент, выражаю Вам высочайшее почтение».